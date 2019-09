Rifiuti: Cattaneo ringrazia i cittadini di Lissone per la segnalazione del sito abusivo

“Ringrazio i cittadini di Lissone che, con la loro segnalazione, hanno permesso il sequestro di un sito di stoccaggio abusivo di rifiuti. Ciò conferma che, sul tema, in Lombardia c’e’ molta attenzione da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine”.

Cosi’ l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, interviene in merito al sequestro del sito abusivo di stoccaggio di rifiuti rinvenuto questa mattina a Lissone.

Preziosa collaborazione. “Nulla come la collaborazione dei cittadini oltre che delle amministrazioni locali – conclude Cattaneo – può consentire un controllo capillare del territorio, che in questo caso ha permesso di scoprire un’attività illecita. Grazie dunque per questo gesto che denota una grande sensibilità e senso civico”.