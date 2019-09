“Nothing is impossible”: il secondo brano in inglese dei Dirotta su Cuba

“Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they’ve been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing.”

Le tematiche sociali, politiche ed ecologiche affrontate nel testo del nuovo brano, nel video clip vengono affidate all’indimenticabile eroe GUNDAM.

Esce venerdì 6 settembre “NOTHING IS IMPOSSIBLE”, il nuovo singolo dei DIROTTA SU CUBA disponibile in digital download su iTunes, su tutti gli store digitali e le piattaforme streaming.

Dopo il successo del loro ultimo singolo “Good Things”, uscito il 18 Gennaio scorso, continua la produzione di brani in lingua inglese della band fiorentina: il nuovo brano apre una nuova possibile strada ai Dirotta Su Cuba, che continuano a fondere le sonorità funky che da sempre li contraddistinguono, gli arrangiamenti complessi ed estremamente ricchi tipici dei loro live alle nuove tendenze black delle produzioni d’oltreoceano, a cui sono molto sensibili.

«In questo brano – commentano così i Dirotta Su Cuba – abbiamo guardato con interesse al produttore Pharrell: abbiamo preso spunto dal suo modo di scrivere e arrangiare, l’abbiamo unito al nostro background e siamo riusciti a dare vita a un brano con un groove e un ritornello ipnotico, che scuotono corpi e coscienze. Ovviamente senza dimenticare la lezione di James Brown, che è l’unico e irraggiungibile “godfather of soul“. “NOTHING IS IMPOSSIBLE” affronta con “impegnata leggerezza” varie tematiche sociali, politiche ed ecologiche: l’ispirazione per il brano ci è venuta parafrasando il famoso aforisma di Muhammed Alì che si conclude con “Impossible is nothing”»

Anche il video del brano, disponibile online da venerdì 6 settembre, riprende la tematiche sociali, politiche ed ecologiche: protagonista indiscusso della clip, che rispolvera in modo romantico la tecnica dello “stop-motion”, è GUNDAM, l’indimenticato eroe robot. Imbracciando la sua spada elimina l’inquinamento dal Pianeta Terra, rappresenta l’azione a discapito della passività e inazione.

Il nuovo cammino intrapreso dai Dirotta Su Cuba, a partire dall’ultimo album “Studio Session Vol. 1” e continuato con i nuovi brani in inglese, li ha visti impegnati in lungo tour tutto sold out nei club più importanti d’Italia, culminato con quattro spettacoli da tutto esaurito al Blue Note di Milano, un importante concerto con gli Incognito sul palco dell’Experience di Milano e con collaborazioni del calibro di Fabrizio Bosso, Antonio Faraò, Dennis Chambers e Gary Grainger.

Il tour 2019 prosegue lungo tutta la penisola ed è l’occasione perfetta per testare questa nuove e importanti sfide discografiche della band fiorentina, che sta portando sul palco un mix esplosivo dei suoi brani più celebri e altre nuove sorprese.

“NOTHING IS IMPOSSIBLE” si va ad aggiungere alla futura tracklist del prossimo album di inediti della band previsto in uscita entro la fine del 2019.

La nuova line up dei Dirotta è così composta: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra), Marco Caponi (sax).

DIROTTA SU CUBA

I Dirotta su Cuba (Simona Bencini, Stefano De Donato e Rossano Gentili) si formano nel 1989 a Firenze. Nel 1994 il brano “Gelosia” anticipa l’album di debutto “Dirotta su Cuba”; dal disco, che diventerà platino, vengono estratti ben 5 singoli nel corso del 1995. Il secondo album “Nonostante tutto…”, pubblicato nel 1996, sarà di nuovo un successo trainato da singoli come “Sensibilità” e “Ridere”. Nel 1997 vengono invitati al Festival di Sanremo con il brano “È andata così”. Sul palco dell’Ariston con loro l’armonicista di fama mondiale TootsThielemans. Dall’esperienza nasce la raccolta antologica “È andata così”, in cui una reinterpretazione funk di “Jesahel” dei Delirium è il secondo inedito. Nel 2000 esce il quarto album “Dentro ad ogni attimo”, dal quale sono estratti i singoli “Bang!” e “Notti d’estate” che portano la band ancora in alta classifica radiofonica. Quello stesso anno Stefano De Donato lascia il gruppo. Nel 2002 esce “Fly” da cui vengono estratti i singoli “Sono qui” e la title-track “Fly”. Segue un lungo giro di concerti per l’Italia, che segnerà anche l’ultima esperienza di Simona Bencini con il gruppo, che lascerà per intraprendere la carriera solista. Nel 2007 Rossano ricomincia a lavorare con Stefano De Donato; nel 2009 il gruppo torna di nuovo insieme nella line-up originale, col rientro di Simona Bencini alla voce per il ventennale dalla fondazione del gruppo. Celebra la ricorrenza il “Back To The Roots Tour 1989-2009”, che li ha visti protagonisti sui principali palcoscenici italiani. Il 18 maggio 2012 è la data del ritorno sulle scene dei Dirotta su Cuba: usciranno tre singoli nell’arco del 2012-2013 “Ragione o sentimento”,”Essere o non essere” e “Parole”. Continua anche l’attività live, con inviti a festival e rassegne prestigiose. Il 23 settembre 2016 esce “STUDIO SESSIONS VOL.1”, prodotto da FepGroup/Warner Music, con il ritorno della formazione originale, composta da Simona Bencini, Stefano De Donato e Rossano Gentili e contiene una versione rivisitata del primo storico album dei Dirotta Su Cuba e 6 inediti. Il 18 gennaio 2019 esce “Good Things”, il loro primo brano in inglese: un brano pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra compiuto dal gruppo alla ricerca delle proprie radici musicali e del proprio sound.

