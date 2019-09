Dopo l’annuncio dell’uscita del nuovo album “SCATOLA NERA” (Tanta Roba Label/Island Records/Universal Music), il power duo del rap italiano GEMITAIZ & MADMAN ha svelato oggi la tracklist e le grandi collaborazioni presenti nel disco:

FUORI E DENTRO feat. THA SUPREME (Prod. Polezky, Kang Brulèe)

ESAGONO feat. SALMO (Prod. Mixer T, PK)

KARATE feat. MAHMOOD (Prod. Ombra, Polezky, Kang Brulèe)

COME ME (Prod. Mixer T, PK)

CALIFORNICATION (Prod. Mixer T, PK)

FIORI feat. GUÈ PEQUENO, MARRACASH (Prod. Mixer T, PK)

¥€$ (Prod. Ombra)

CHE ORE SONO feat. VENERUS (Prod. Ombra)

SCATOLA NERA feat. GIORGIA (Prod. Ombra, PK)

UN’ALTRA NOTTE feat. PRIESTESS (Prod. Ombra, PK)

TUTTO OK (Prod. Orang3)

VELENO 7 (Prod. Mixer T, PK)

Il terzo lavoro in studio dei due rapper, che segue l’uscita di “Detto, Fatto.” (2012) e “Kepler” (2014), arriva a cinque anni dall’ultimo disco insieme. L’album, anticipato dal grande successo del singolo “Veleno 7”, è già disponibile in pre-save e pre-order al link http://island.lnk.to/scatolanera.

Dal 20 settembre Gemitaiz e MadMan saranno i protagonisti di un instore tour durante il quale incontreranno i fan e firmeranno le copie di “SCATOLA NERA”. Queste le date confermate:

20 settembre

Ore 16:00 Milano, Mondadori (Piazza Duomo)

21 settembre

Ore 16:00 Roma, Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti 263)

22 settembre

Ore 16:00 Napoli, Feltrinelli (Stazione, Piazza Garibaldi)

23 settembre

Ore 14:00 Lecce, Feltrinelli (Via dei Templari 9)

Ore 18:00 Bari, Feltrinelli (C.C. Santa Caterina)

24 settembre

Ore 17:00 Padova, Mondadori (Piazza Insurrezione 3)

25 settembre

Ore 16:00 Brescia, Mondadori (C.C. Freccia Rossa)

26 settembre

Ore 14:00 Varese, Varese Dischi (Via Alessandro Manzoni 3)

27 settembre

Ore 16:00 Torino, Feltrinelli (Stazione Porta Nuova)

28 settembre

Ore 14:30 Lucca, Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone 22)

Ore 18:00 Firenze, Galleria del Disco (Piazza della Stazione 14)

29 settembre

Ore 17:00 Cagliari, Mondadori (Via Farina 16)

30 settembre

Ore 17:00 Catania, Feltrinelli (Via Etnea 285)

1 ottobre

Ore 16:00 Palermo, Mondadori (C.C. Forum)