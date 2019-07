“Naturale Summer Remix” – Davide De Marinis

“Naturale”, l’inedito presentato durante la finale della seconda edizione di “Ora o mai più” andata in onda su Rai 1, è un pezzo autobiografico scritto in una mattina di solitudine per celebrare in tutto e per tutto il concetto di quotidianità, dalla routine che scorre su una metropolitana ai piccoli gesti di ordinaria consuetudine.

Ad accompagnare il “Naturale Tour” che porterà Davide de Marinis ad esibirsi in tutta Italia, arriva ora la versione summer remix del singolo catchy pop italiano più divertente che ci sia, riarrangiata per l’occasione da Andrea Fresu.

Davide de Marinis sarà nel cast ufficiale di “Tale e quale show” 2019, il programma serale di Rai1 presentato da Carlo Conti, che prenderà il via da venerdì 13 settembre.