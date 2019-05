CHE TEMPO CHE FA DOMENICA 12 MAGGIO DALLE 20.35 su RAI1

Ospiti di Che tempo che fa:

Carlo Calenda

Roberto Saviano

Luca Parmitano e Tito Stagno

Iva Zanicchi e Orietta Berti

Arrigo Sacchi

Don Mattia Ferrari

Francesco Gabbani

con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback

Al Tavolo di CHE TEMPO CHE FA

Luca Parmitano, Teo Teocoli, Lello Arena, Ronn Moss,

Lodovica Comello, Valeria Marini

Con Nino Frassica, Gigi Marzullo,

Orietta Berti e Enrico Bertolino

Una nuova puntata di Che Tempo che fa di Fabio Fazio andrà in onda domenica 12 maggio dalle 20.35 su Rai1, con ospite Carlo Calenda capogruppo della lista Pd-Siamo Europei.

E ancora Roberto Saviano, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo libro “In mare non esistono taxi”.

Interverrà inoltre Don Mattia Ferrari, giovane vicario parrocchiale di Nonantola, nella Diocesi di Modena che ha scelto di dedicarsi agli ultimi imbarcandosi sulla nave “Mare Jonio”.

In studio Luca Parmitano astronauta e militare italiano che partirà il 20 luglio prossimo, in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla luna, per la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale di cui diventerà Comandante da ottobre 2019, diventando il primo astronauta italiano a ricoprire questa prestigiosa posizione. Ospite del programma anche Tito Stagno indimenticato telecronista della Rai che nel 1969 ha annunciato in diretta lo sbarco sulla Luna.

E ancora in occasione della Festa della Mamma due donne che hanno fatto la storia della musica italiana Iva Zanicchi e Orietta Berti.

Ospite di Fabio Fazio anche Arrigo Sacchi, l’ex allenatore prossimamente in libreria con “La Coppa degli Immortali. Milano 1989. La leggenda della squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò” scritta con il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando.

Tra i protagonisti della puntata anche Francesco Gabbani a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “E’ un’altra cosa” che anticipa l’album di prossima uscita.

Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Al Tavolo rimarrà l’astronauta Luca Parmitano oltre a Valeria Marini, Ronn Moss storico Ridge di “Beautiful” oggi impegnato con la carriera di musicista sta per intraprendere un tour mondiale “USA meet Italy” che partirà proprio dall’Italia, la cantante attrice e conduttrice Lodovica Comello, Teo Teocoli e Lello Arena.

Che Tempo che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Francesco Piccolo e di Stefano Faure, Giacomo Freri e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttore esecutivo Rai Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Max Giammarrusti.