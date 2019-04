“Medellín”, singolo di Madonna

È disponibile da oggi 17 Aprile 2019 in tutti gli store digitali del mondo (https://vir.lnk.to/medellin) e per la programmazione radiofonica “MEDELLÍN” di MADONNA featuring MALUMA. Si tratta del primo singolo estratto da “MADAME X”, il quattordicesimo album in studio di MADONNA in uscita il 14 giugno.

“MADAME X”, pubblicato da Live Nation, Interscope Records e Maverick, è disponibile da oggi per il pre-order. Prenotando l’album sarà possibile scaricare il singolo da tutte le piattaforme disponibili come Apple, Spotify e Amazon. Saranno selezionate e rese disponibili ulteriori tracce prima dell’uscita dell’album.

Mercoledì 24 aprile, alle ore 22:00 (ora Italiana), MADONNA presenterà in esclusiva la premiere mondiale del video di “MEDELLÍN” durante l’evento globale di MTV “MTV Presents Madonna Live & Exclusive: ‘Medellín’ Video World Premiere”.

Durante la serata in diretta da Londra, MADONNA incontrerà il dj inglese Trevor Nelson e i suoi fan per parlare delle influenze presenti nel nuovo album e delle forze creative dietro la sua trascendente carriera. Anche la pop star colombiana MALUMA parteciperà al programma in diretta da Miami.