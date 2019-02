Pacifico: “Semplicemente”

Uscirà venerdì 8 marzo nei negozi e negli store digitali “BASTASSE IL CIELO” (etichetta Ponderosa Music Records/distribuzione Artist First), il nuovo album d’inediti di PACIFICO, anticipato dal brano “Semplicemente” disponibile in radio e in digitale da venerdì 1 marzo.

Composto da 10 brani inediti, “BASTASSE IL CIELO” è il sesto disco di Pacifico. Pensato, scritto e realizzato a Parigi, l’album arriva a 7 anni di distanza dal precedente “Una voce non basta” (2012) e a 6 anni dal mini album “In cosa credi”, breve raccolta di brani non entrati nei dischi ufficiali.

Di seguito la tracklist di “BASTASSE IL CIELO”: “Bastasse il cielo”, “Sarà come abbracciarsi”, “Canzone fragile”, “A casa”, “Semplicemente”, “Il destino di tutti”, “Electropo”, “Molecole”, “Salto all’indietro”, “Quello che so dell’amore”.

Pacifico, sempre da venerdì 8 marzo, sarà impegnato in tutta la penisola con “BASTASSE IL CIELO TOUR”, il tour per presentare ed emozionare il pubblico con i brani estratti dal suo nuovo progetto discografico e i suoi più grandi successi.

Queste le prime date di “BASTASSE IL CIELO TOUR”, a cura di Ponderosa Music&Art Srl:

8 marzo a Piove di Sacco (PADOVA) – Teatro Filarmonico

21 marzo a BOLOGNA – Teatro San Leonardo

22 marzo a TORINO – Off Topic

30 marzo a FIRENZE – Sala Vanni

5 aprile a MILANO – Santeria Social Club

17 maggio a BARI – Officina degli esordi

18 maggio a ROMA – Auditorium Parco della Musica