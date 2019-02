Rosmy – “Universale”

Venerdì 22 febbraio presso il Mondadori Megastore di MILANO (Via Marghera, 28 – ore 18.30) la cantautrice ROSMY presenterà “UNIVERSALE”, il suo nuovo disco pubblicato e distribuito da Azzurra Music.

ROSMY proporrà live i suoi nuovi brani con una performance inedita, accompagnata dal chitarrista Renato Caruso e dal violoncellista Mattia Boschi.

Prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi, “UNIVERSALE” è un racconto in 10 tracce: storie ed emozioni che rappresentano il mondo di Rosmy, o meglio, il suo “universo” artistico e personale.

Con un perfetto mix di energia, passione e delicatezza che la contraddistingue, Rosmy canta l’amore in tutte le sue sfaccettature: la libertà, la solitudine, la consapevolezza.

L’album è disponibile in tutti i negozi e sulle principali piattaforme di streaming (https://orcd.co/rosmyuniversale). Questo primo progetto discografico della cantautrice, già vincitrice del Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa 2016” è stato anticipato in radio dal singolo “L’AMORE È RINCORRERSI”, il cui video è online al seguente link: https://youtu.be/6mFN-iBbDIA.

«Scrivo canzoni perché vivo e sono viva – racconta Rosmy – scrivere per me è un po’ come respirare: naturale e vitale. Tutte le cose e le persone che mi circondano ogni giorno in questo universo complicato ma affascinante, sono per me da sempre spunto, fonte di emozione, ispirazione per imparare cose nuove».

Questa la tracklist dell’album: “Un istante di noi”, “Ho scelto di essere libera”, “Inutilmente”, “L’amore è rincorrersi”, “Addormentarsi insieme”, “Trema pure la città”, “Fammi credere all’eterno”, “Almeno non per sempre”, “Se mi sfiori” (omaggio a Mango e Mia Martini), BONUS TRACK “Ninna Nanna” feat. Renanera.