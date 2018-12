Un dicembre ricco di sorprese per la label bolognese Areasonica Records: fuori oggi Vite In Vitro, il singolo d’anteprima del cantautore veronese Davide Tonello che anticipa l’uscita del suo nuovo album Sul Presente prevista per il prossimo gennaio! Il disco è già disponibile al pre-order su iTunes.

Davide Tonello, classe ’75, sin da giovanissimo intraprende la carriera musicale portando avanti un’intensissima attività live – militando in diversi gruppi rock per poi continuare da solista