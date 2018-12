Collaborazione Free Magazine e Postgarage web radio

Nasce la collaborazione tra Free Magazine, trimestrale cartaceo, e Postgarage web radio con la creazione di un format radiofonico “I AM on FM”, trasmissione condotta da Alessio Musella, Editore del Magazine, e Serena Fumaria, Presidentessa dell’Associazione #ioscelgome in difesa delle donne e non solo.

Molte saranno le novità che verranno inserite nel palinsesto, per argomenti trattati e protagonisti in studio.Post Garage Web Radio, nata per caso e per passione, è un mondo magicofatto di musica e luci, sorrisi e professionalità, che si sposa perfettamente con la realtà di Free Magazine che vuole raccontare arte, cultura, personaggi e persone in un modo diretto e semplice, perché tutti possano comprendere, capire e sorridere.

Credere in una comunicazione efficace che passi da uno storytelling avvincente, non soltanto digitale, ma anche cartaceo e radiofonico, è l’anello che ha avvicinato queste due realtà.Il piacere di sfogliare una rivista, di conservarla, di rileggerla o di mostrarla è qualcosa che il web non ha ancora saputo sostituire, così come le voci che accompagnano da sempre milioni di radioascoltatori.

Un binomio che promette bene.

Per ascoltare: http://postgarage.club/pgwr

Per leggere: http://free-magazine.info