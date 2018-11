Radio Subasio: Malika Ayane

“Offrire al mondo le emozioni, in parole e musica … Pezzi di sé”. E’ lo spirito con il quale Malika Ayane ha dichiarato di avere affrontato il percorso creativo che l’ha portata a tornare sulla scena musicale con “Domino”, il suo quinto progetto discografico … la stessa predisposizione ricercata da Radio Subasio nei protagonisti che, di volta in volta, si avvicendano dietro il microfono di “Per Un’Ora d’Amore”.

Nella sua versione “Speciale”, infatti, il programma cult dell’emittente regala agli ascoltatori una dimensione ancora più emozionale e, per farlo, invita i suoi ospiti a mettersi in gioco facendo in modo che i singoli “pezzi di sé” possano essere percepiti come “pezzi di noi”.

La cantautrice milanese, pertanto, venerdì 23 novembre dalle 22.00 vestirà i panni dell’ospite ideale. Affiancata da Roberta Reversi, proporrà la sua playlist del cuore, non necessariamente tratta dal proprio repertorio ma ricca di quei “suoni, emozioni e sogni” che permeano 24 ore su 24 le atmosfere di Radio Subasio.