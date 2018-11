VENEZIA

URGENTISSIMA ADOZIONE PER ATESSE NORD FRO, puledra trottatrice di 2 anni..si è fratturata il bacino e deve trovare una FAMIGLIA PER SEMPRE, che la tenga SOLO come compagnia..è buonissima e dolcissima..

Vi prego, DIVULGATE OVUNQUE, è un attimo e non costa nulla..grazie di cuore..per info Rifugio Equino – Nibbio Alato