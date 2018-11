TRENTO, adottabile in centro nord

URGENTISSIMA ADOZIONE PER CAMILLO, nemmeno 2 anni..meraviglioso coniglio NANO ANGORA..castrato, abituato alla lettiera..cerca una FAMIGLIA PER SEMPRE..possibilmente con una femmina..vi prego, DIVULGATE OVUNQUE, è un attimo e non costa nulla..grazie di cuore..

Info Valentina Perina 348.273 6675