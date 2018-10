Domani, venerdì 26 ottobre, uscirà “PATTY PRAVO LIVE” (Azzurra Music), un doppio CD live della straordinaria PATTY PRAVO per rivivere le emozioni dei due concerti realizzati al Teatro La Fenice di Venezia (24 febbraio 2018) e al Teatro Romano di Verona (4 settembre 2018).

Patty Pravo, inoltre, incontrerà i fan e firmerà le copie del disco in due speciali appuntamenti a Milano e Roma: domani alle ore 17.00 presso l’Hosteria della Musica alla Ferrovia di Milano (Via Giovanni Battista Pirelli, 1) e il 5 novembre alle ore 17.00 presso la galleria d’arte Musia (living & arts) di Roma (Via dei Chiavari 7/9). Gli incontri saranno introdotti e moderati da PINO STRABIOLI.

Il CD 1 racchiuderà i brani in versione classica accompagnati dalla Grand Orchestra diretta dal Maestro Mauro Ottolini mentre il CD 2 conterrà i brani più rock del suo repertorio.

Questa la tracklist di “PATTY PRAVO LIVE”:

CD 1 – “Concerto per Patty” (G. Meccia – B. Zambrini), “Tutt’al più” (P. Pintucci – F. Migliacci), “Piccino” (Petite) (L. Ferrè), “La canzone dei vecchi amanti” (Chanson des vieux amants) (J. Brel – G. Jouannest – S. Bardotti – D. Delprete), “Non andare via” (Ne Me Quitte Pas) (J.Brel – G. Paoli), “A modo mio” (My way) (C. Francois – J. Revaux – G. Thibaut), “Col tempo” (L. Ferrè – E. Medail – G. Simontacchi), “Motherless child”, “Dove andranno i nostri fiori” (D. Pace).

C2 – “La bambola” (F. Migliacci – B. Zambrini – R. Cini), “Se perdo te” (P. Korda – S. Bardotti), “Orient Express” (D. Gionfriddo – C. Clementi – E. Massimi – N. Strambelli), “E dimmi che non vuoi morire” (G. Curreri – R. Ferri – V. Rossi), “La viaggiatrice Bisanzio” (T. Carnevale – P. Dossena – N. Strambelli), “Cieli immensi” (F. Zampaglione), “Nuvole” (Giangi Skip), “Piramidi di vetro” (I. Spathas – A. Tourkogiorgis – G. Trantalidis – L. Albertelli), “Pensiero stupendo” (O. Prudente – I. Fossati), “Pazza idea” (G. Ullu – P. Dossena – C. Gigli – M. Monti).

Un’Artista dal carisma unico, una vera icona della musica italiana che con la sua voce inconfondibile ha fatto sognare intere generazioni. Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, torna ancora una volta ad incantare il pubblico con un disco live registrato durante due concerti unici, tra cui il tanto atteso live al Teatro La Fenice di Venezia, sua città natale dove quest’anno è tornata a suonare dopo alcuni anni di assenza.