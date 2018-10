Dancing on the Strings – 3a edizione

Il jazz-rock del Trio Bobo venerdì 9 novembre a Villasanta

Divertimento, energia e musica di qualità con la formazione composta

da Christian Meyer, Faso e Alessio Menconi, protagonisti del quarto appuntamento della rassegna dedicata agli strumenti a corda

VILLASANTA (MB) – Riflettori puntati sul Trio Bobo, il trio jazz-rock (con sfumature funky) più famoso d’Italia, venerdì 9 novembre (inizio live ore 21.30; ingresso 15-20 euro) al Cineteatro Astrolabio di Villasanta. Il concerto del Trio Bobo è il quarto appuntamento di “Dancing On The Strings”, la rassegna musicale senza limiti di genere nata per proporre progetti in cui i protagonisti principali sono gli strumenti a corda.

Giunta alla terza edizione, la manifestazione, in programma fino al prossimo 16 novembre, è ideata e prodotta da AH-UM (con la direzione artistica di Antonio Ribatti) e CONTROLUCE, con la collaborazione del Comune di Villasanta e il contributo di Fondazione Cariplo.

Il Trio Bobo è composto da tre autentici fuoriclasse, tre giganti che miscelano sapientemente tutte le loro esperienze e le loro molteplici collaborazioni: il batterista Christian Meyer, che spazia con successo dal pop al jazz, e il bassista Faso, molto richiesto in vari contesti, costituiscono, come noto, la sezione ritmica di Elio e Le Storie Tese, mentre il chitarrista Alessio Menconi è considerato dagli addetti ai lavori e dalla critica specializzata – inclusa quella internazionale – uno dei più completi e originali in circolazione.

Dotata di un impatto notevole e di un groove impressionante, questa formazione è capace di regalare anche episodi di raffinata eleganza, swing e momenti d’improvvisazione grazie alle doti solistiche di Meyer, Faso e Menconi.

Afferma Christian Meyer: «Il Trio Bobo è quel piccolo “gioco” dove possiamo ritrovarci a suonare quello che amiamo (…). È una via di fuga che ci dà l’ossigeno e la motivazione per continuare a suonare con i nostri strumenti, cercare di migliorare musicalmente, metterci sempre alla prova. È una specie di laboratorio familiare…». A Villasanta, il Trio Bobo presenterà il recente album “Pepper Games” e altri cavalli di battaglia. Il concerto rientra nella programmazione del festival JAZZMI.

“Dancing On The Strings” si concluderà con una due giorni tutta al femminile: giovedì 15 novembre spazio alla musica classica di Zala Kravos, giovanissima interprete in arrivo dal Centro Europa, mentre venerdì 16 novembre i riflettori saranno puntati su Eleonora Bordonaro, straordinaria cantastorie cresciuta sotto il sole della Sicilia.

PROGRAMMA

1] GIOVEDÌ 25 OTTOBRE «THE SPIRIT OF OLIVER»

FLIGHT BAND PROJECT con FELICE CLEMENTE

2] VENERDÌ 26 OTTOBRE «HOBO + VOX POPULI»

MASSIMO GIUNTOLI/ELOISA MANERA

3] GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE «UNFIT»

SIDEWALK CAT QUINTET

4] VENERDÌ 9 NOVEMBRE «PEPPER GAMES»

TRIO BOBO

5] GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE «PIANO OVER CENTURIES»

ZALA KRAVOS

6] VENERDÌ 16 NOVEMBRE «CUTTUNI E LAMÈ»

ELEONORA BORDONARO

Dove: Cineteatro Astrolabio, via Mameli 8, 20852 Villasanta (Mb).

Inizio concerti: ore 21.30. Tel: 0362328011; email: astrolabio.controluce@gmail.com

Ingresso ai concerti*: intero 10 euro; ridotto 8 euro.

Abbonamenti – Tre concerti: 21 euro. Sei concerti: 39 euro.

*Solo per il concerto del Trio Bobo: intero 20 euro; ridotto 15 euro.