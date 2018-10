Aggiornamenti MSMT

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento e riqualifica dell’Area di Servizio Muggiano Est, verrà effettuata la seguente chiusura:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 22 Ottobre alle ore 06:00 di Martedì 23 Ottobre 2018, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Est (Km 11+900) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa le precedenti Aree di Servizio Rozzano Est (Km 24+485) e Assago Ovest (Km 18+720) presenti sulla medesima tratta e direzione.

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 22 Ottobre alle ore 02:00 di Martedì 23 Ottobre 2018, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio San Giuliano Est (Km 29+430) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Rozzano Est (Km 24+485) presente sulla medesima tratta e direzione.

    Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Martedì 23 Ottobre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A1 (Km 31+420) in uscita per Bologna da carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo San Giuliano della A1 (Km 3+000).

    Dalle ore 22:00 di Martedì 23 Ottobre alle ore 06:00 di Mercoledì 24 Ottobre 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.412 direzioni Opera e MI-Vigentina (Km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo San Giuliano Milanese in Autostrada A1, per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.412 provenienze Opera e MI-Vigentina (Km 26+249) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Ticinese (Km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

    Dalle ore 22:00 di Mercoledì 24 Ottobre alle ore 01:00 di Giovedì 25 Ottobre 2018, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio di Assago Ovest (Km 18+720) in uscita/entrata da/per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Rozzano Est (Km 24+485) e la successiva Area di Servizio Muggiano Est (Km 11+900) presenti sulla medesima tratta e direzione.

    Dalle ore 01:00 alle ore 06:00 di Giovedì 25 Ottobre 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.11 Novara e MI-Gallaratese (Km 5+731) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.33 Rho / Legnano (Km 2+613) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

    Dalle ore 22:00 di Giovedì 25 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 26 Ottobre 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Venezia e Torino da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.33 Rho / Legnano (Km 2+613) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A50 (Km 4+075) in entrata da Torino per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Gallaratese (Km 6+804) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

RACCORDO AUTOSTRADALE S.S.11 NOVARA – S.S.33 MOLINO DORINO

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 26 Ottobre alle ore 03:00 di Sabato 27 Ottobre 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A50 Tangenziale Ovest (0+500) da carreggiata sud (direzione MI-Gallaratese). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Pero Sud-Via Keplero (Km 2+650) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verranno chiusi al traffico gli svincoli in entrata da A50 Tangenziale Ovest (Km 0+500) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (direzione S.S.11 Novara).

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 26 Ottobre alle ore 03:00 di Sabato 27 Ottobre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata/uscita da/per MI-Figino/Pero Area Industriale (Km 1+200) per/da carreggiata sud (direzione MI-Gallaratese). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Pero Sud-Via Keplero (Km 2+650).

    Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di Sabato 27 Ottobre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pero Sud-Via Keplero (km 2+650) da carreggiata sud (direzione MI-Gallaratese). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (Km 3+040) per la successiva uscita da carreggiata nord.

RACCORDO AUTOSTRADALE A52 – S.P.46

Per lavori di riqualifica della S.P.46, verrà effettuata la seguente chiusura:

    Dalle ore 22:00 di Martedì 23 Ottobre alle ore 06:00 di Mercoledì 24 Ottobre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Novate Milanese Centro (Km 2+850) da carreggiata sud (direzione A52-Monza, A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Bollate-Cormano (Km 4+250).

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.