Michele Anelli in concerto

Domenica 12 agosto MICHELE ANELLI sarà in concerto a NOVARA in occasione dell’evento “A Corte – l’Estate novarese al Castello” (ore 21:00 – ingresso libero). L’ex leader della band “The Groovers” presenterà live il nuovo album di inediti “DIVERTENTE IMPORTANTE”, accompagnato da Elia Anelli alla chitarra elettrica, Andrea Lentullo al piano Wurlitzer e al synth e Federica Diana ai cori.

“Divertente importante”, prodotto da Paolo Iafelice per Adesiva Discografica (che ha collaborato negli anni con Fabrizio De André, Ligabue, Vinicio Capossela, Fiorella Mannoia e tanti altri), contiene 11 brani scritti interamente dallo stesso Michele Anelli. Testi che racchiudono momenti quotidiani vissuti dall’autore e altri condivisi con persone che ha incontrato durante la sua vita, storie e personaggi che si mischiano con semplicità per non dimenticare che alle cose importanti bisogna affiancare e ricercare le cose divertenti. Emozioni negative e positive si intrecciano nelle storie che l’artista racconta immaginando che i brani siano pensieri sparsi nell’arco della giornata.

Di seguito la tracklist dell’album: “Divertente, importante”, “Ignora gli ordini alieni”, “Ruggine”, “Ruvida emozione”, “Est”, “Invisibili”, “Non era la pioggia”, “Raccolgo idee”, “Settembre”, “Il migliore sei tu” e “Buonanotte”.

Michele Anelli nasce a Stresa, in provincia di Novara, il 15 settembre 1964. Negli anni ottanta forma un gruppo di garage punk “Thee Stolen Cars” con il quale pubblicherà due album. Nel 1989 è leader e autore di testi e musiche della band “The Groovers” pubblicando, nell’arco di vent’anni, sette album cantati in inglese. Nel 2000, Michele Anelli inizia a lavorare anche su progetti musicali paralleli all’attività del gruppo. Tra i più rilevanti, figura la pubblicazione di un album per la rivista “L’Ernesto”, intitolato “Io Lavoro”, nel quale appaiono per la prima volta cinque suoi brani originali in italiano. Tra la primavera del 2007 e l’autunno del 2013 è autore di due libri dedicati ai canti della Resistenza italiana e delle radio libere. Negli stessi anni pubblica due album contenenti la rivisitazione di canti resistenziali e del mondo del lavoro, che sono stati per un decennio parte integrante di numerosi spettacoli dedicati agli argomenti trattati nei libri. Nel 2014 avviene la svolta definitiva cantautorale con la pubblicazione dell’album “Michele Anelli & Chemako”, cui segue, nel 2016, per Adesiva Discografica di Paolo Iafelice, l’album “Giorni Usati”, edito sia in vinile che in cd. I due album affrontano i temi del lavoro, dei cambiamenti sociali e dell’universo femminile, convogliando tutte le esperienze di una vita di musica in un processo di sintesi, con l’ambizione di raccogliere la canzone d’autore e popolare con l’infinita passione per il rock’n’roll, i suoi derivati e le sue radici. Nell’autunno del 2017 pubblica un nuovo libro di narrativa sul mondo femminile, “La scelta di Bianca”, diventato anche uno spettacolo. Nel 2018 Michele Anelli ha lavorato alla pubblicazione del suo terzo album da solista in italiano “Divertente importante” uscito il 20 aprile.

www.micheleanelli.org