Un locale dal sapore vintage con tanta musica dal vivo sorto nelle Cristallerie Livellara a Milano

APERTO IL GIARDINO ESTERNO DOVE SI MANGIA, SI BEVE E SI BALLA PER TUTTA L’ESTATE !

Il locale di Milano SPIRIT DE MILAN, sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara (via Bovisasca, 59), è sempre alla ricerca delle ultime tendenze e di talentuosi artisti da far esibire live, nel rispetto della passione per la bellezza e la tradizione che lo caratterizzano. Diventato un punto di riferimento per i milanesi, e non solo, con i suoi 1500 mq di aree adibite al ballo, alla ristorazione, al cabaret e ai concerti, accompagnerà i clienti affezionati anche nella calda estate!

Di seguito gli appuntamenti di agosto.

Mercoledì 1 agosto serata Milonga con Che tango Trio, un vero e proprio cammino cadenzato da melodie e movimenti: leggiadri valcesitos, mossi sul pulsare ossessivo di antiche e nuove tradizioni, tangos abbozzati sotto i cieli stellati dalla Boca, risalendo fino alle brillanti composizioni dei loro eredi diretti di epoca moderna.

Giovedì 2 agosto Barbera & Champagne con Nadir Seartabelli, Raffaele Kohler e Guido Baldoni.

Venerdì 3 agosto Bandiera Gialla con la band Ottavo Richter: funk, disco, swing, balkan, rock’n’roll… non ci saranno scuse per stare fermi, un ritmo che ti salverà dal torpore estivo! A seguire dj set Wild Bob.

Sabato 4 agosto HOLY SWING Night con Mingo’s swing Band che esegue principalmente il repertorio dei classici della tradizione jazzistica americana ed italiana rigorosamente legati all’Era dello Swing degli anni ’20-‘40. A seguire Dj Set con Missy Clara.

Domenica 5 agosto Spirit in Jazz con DNA Trio, progetto che nasce dalla lunga collaborazione, in diversi ambiti stilistici, tra Alex Carreri e Roberto Lupo. In aggiunta a loro il noto pianista milanese Fabrizio Bernasconi.

Martedì 7 agosto Tacchi, Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con musica, comicità e ironia meneghina, una serata “Milano 5.0” con la partecipazione ogni volta a sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Folco Orselli e Walter Leonardi.

Mercoledì 8 agosto serata Milonga con 3T Tango Sexteto.

Giovedì 9 agosto concerto speciale di Emma Morton: dopo una stagione di concerti nei teatri, nei club e nei festival estivi di tutta Italia, Emma Morton & the Graces sono in tour per l’Europa con il loro disco “Bitten By the Devil”, un viaggio sperimentale dove la band dialoga con i sapori del jazz, roots, soul e homespun Scottish Folk.

Venerdì 10 agosto Bandiera Gialla con il Twist e il Rock and Roll dei Re-Beat, giovani musicisti che ripercorrono la beat generation, da Gianni Morandi a Caterina Caselli passando dai Beach Boys fino alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A seguire dj set Wild Bob.

Sabato 11 agosto Holy Swing Night con la formazione a cinque dei Calabrò Coi Colibrì (swingtet) e il loro jazz che fa divertire e vorreste non finisse mai. A seguire dj set Marco Swing.

Domenica 12 agosto Spirit in Blues con Max & Veronica, vincitori dell’European Blues Challenge nel 2013 con il progetto The Red Wine Serenaders, propongono un repertorio basato sulla musica Roots Americana, non solo Blues quindi, ma anche country, folk, ragtime e swing. Il tutto suonato con strumenti acustici e con attenzione alla tradizione riuscendo nello stesso tempo a rendere fresca ed estremamente godibile da parte del pubblico questa proposta musicale.

Martedì 14 agosto Tacchi, Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con musica, comicità e ironia meneghina, una serata “Milano 5.0” con la partecipazione ogni volta a sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Folco Orselli e Walter Leonardi.

Mercoledì 15 agosto speciale Milonga di Ferragosto con la cucina e la musica tipica argentina, in un’atmosfera incantevole e gioiosa sulle note di voce e chitarra, a seguire dj argentino doc PuntoyBranca.

Giovedì 16 agosto Barbera & Champagne con Roberto Brivio, attore, cantante, cabarettista e chansonnier italiano, membro dello storico gruppo I Gufi.

Venerdì 17 agosto Bandiera Gialla con Uragan e a seguire dj set Alex Biasco.

Sabato 18 agosto The Summer Swing Spirits con alcuni tra i musicisti abituali dello Spirit che intratterranno il pubblico in una nutrita serie di ballabili del repertorio swing… Si danzerà fino allo sfinimento nella suggestiva atmosfera estiva delle “Holy Swing Night”, come nei sogni preferiti del lindy-hopper… a maggior ragione…in una notte di mezza estate! A seguire Dj Set con Fabio Rutigliano.

Domenica 19 agosto Spirit in Jazz con The Cockers.

Mercoledì 22 agosto Milonga.

Giovedì 23 agosto Barbera & Champagne con Franco Visentin.

Venerdì 24 agosto Bandiera Gialla con The Mads e a seguire dj set Alex Biasco.

Sabato 25 agosto Holy Swing Night.

Domenica 26 agosto Spirit in Blues Tino Cappelletti, da anni attivo nel panorama blues, si esibisce con la sua nuova Kappelman Joy Band, alternando performance al basso e alla chitarra.

Martedì 28 agosto Tacchi, Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con musica, comicità e ironia meneghina, una serata “Milano 5.0” con la partecipazione ogni volta a sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Folco Orselli e Walter Leonardi.

Mercoledì 29 agosto Milonga.

Giovedì 30 agosto Barbera & Champagne con il duo Senza biro, formato da Nadir Scartabelli e Antonio Curedda.

Venerdì 31 agosto Bandiera Gialla con il ritmo dei MahBuhBah e a seguire dj set Alex Biasco.

Oltre all’ottima musica dal vivo, alle risate e al ballo, allo SPIRIT DE MILAN vengono accontentati anche gli amanti della buona tavola: dall’orario dell’aperitivo a notte fonda, è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”.

Spirit de Milan è un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci.

Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni.

Tutti i sabati l’ingresso per i tesserati è di 5€ entro le 21.30/10€ consumazione compresa; per i non tesserati è di 7€ entro le 21.30/15€ consumazione compresa.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e già ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.