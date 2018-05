Mercoledì 16 maggio, alle ore 20.45 in occasione dello spettacolo “Le cosmicomiche/La boutique del mistero: Calvino incontra Buzzati” in scena al Teatro Out Off fino al 27 maggio, si svolgerà un incontro con Giangiacomo Schiavi, giornalista, scrittore, fino al 2015 vice direttore del Corriere della sera.

L’incontro, presentato da Lorenzo Viganò, avrà come tema “Dino Buzzati e la cronaca (nera e non solo)”.

Spettacolo a seguire.