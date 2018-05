Frecce Tricolori a Verbania

Gli appuntamenti con la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica militare sono due: sabato 19 maggio (nel pomeriggio) con le prove generali dell’esibizione e domenica 20 maggio (dalle ore 14.00 alle 17.00) esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare 15° Stormo SAR e altri elicotteri e velivoli di stato come Esibizioni di P3 Flyers / Yak Italia Team / Paramotoristi audaci / Cap 21 – Silver Chicken velivolo acrobatico e altri velivoli storici.

Inoltre, nel corso del weekend le sponde del Golfo Borromeo saranno animate da una serie di stand tematici e eventi in città. Dalle esposizioni dedicate ai velivoli a quelle sul materiale aeronautico, dalle postazioni dove acquistare il merchandising ufficiale alle postazioni sparse per tutto il lungo lago dove mangiare qualcosa.

FRECCE TRICOLORI

La Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare

19/20 maggio

Verbania Pallanza

19 maggio: nel pomeriggio

20 maggio: dalle ore 14.00 alle 17.00

“Sarà sicuramente un fine settimana di grande festa e spettacolo, che rinforzerà anche il rapporto della nostra gente con le forze armate – afferma il Sindaco Silvia Marchionini –

“Una serie di esibizioni aeree, non solo delle frecce tricolori, renderanno indimenticabile il pomeriggio di domenica 20 maggio, grazie anche al nostro paesaggio, affacciato sulle sponde del lago Maggiore, che darà ancor maggior risalto all’esibizione. Ma già dal sabato precedente una serie di appuntamenti collaterali, assieme alle prove generali delle Frecce, accompagneranno, anche chi vorrà soggiornare per il week end, verso lo show aereo della pattuglia acrobatica nazionale. La nostra idea è di coinvolgere tutta la città per continuare a regalare eventi che rendano il nostro territorio ancor più vivo e conosciuto”.