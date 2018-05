Sheku Kanneh-Mason : Royal Wedding

“Sono eccitato e onorato di esibirmi al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle. Sono stato letteralmente travolto dall’emozione quando la signora Markle mi ha chiamato per chiedere se potevo suonare durante la cerimonia e naturalmente ho subito detto di sì! Che privilegio poter suonare il violoncello in un evento così meraviglioso.

Non vedo l’ora! “

Nato a Nottingham, terzo di sette fratelli tutti muscisti, Sheku Kenneh-Mason ha suscitato l’interesse dei media britannici dopo l’apparizione televisiva a “Britain’s Got Talent”.

A soli 18 anni vince il BBC Young Musician Award 2016 suonando il Concerto per violoncello n. 1 di Shostakovich.

INSPIRATION è il suo album di debutto e comprende, oltre al Concerto n. 1 di Shostakovich che l’ha reso famoso, molti altri brani che riflettono il suo ampio interesse musicale che si estende fino a Bob Marley (No Woman, No Cry) a Leonard Cohen (Halleluja).