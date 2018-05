Malika Ayane in tour

Malika Ayane tornerà in concerto al Teatro EuropAuditorium il prossimo 17 dicembre 2018 (ore 21.00) occupando nuovamente la scena musicale dopo due anni di lavoro.

L’artista debutta con il nuovo singolo “Stracciabudella” (Sugar), in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 25 maggio. Un pezzo di lei, scritto di suo pugno con il musicista Shridhar Solanki, per raccontarci un pezzo di ognuno di noi. “Stracciabudella” anticipa il nuovo album dal titolo “Domino”, in uscita in autunno.

In contemporanea all’uscita del singolo, a partire dalle ore 12.00 di venerdì 25 maggio, saranno disponibili su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali i biglietti del nuovo originale tour che toccherà teatri e club, prodotto da Massimo Levantini per 1 Day. Media partner ufficiale del tour RTL 102.5.

PREZZI (comprensivi di prevendita): I platea 46,00 € – II platea 40,25 € – I balconata 34,50 € – II balconata 28,75 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione, 4, Bologna) aperta dal lunedì al venerdì (ore 15.00 – 19.00), presso la biglietteria del TEATRO IL CELEBRAZIONI (Via Saragozza, 234, Bologna), aperta dal lunedì al venerdì (ore 15.00 – 19.00), attraverso il circuito TICKETONE (nei punti vendita e online), il circuito VIVATICKET (solo nei punti vendita), i punti d’ascolto delle Ipercoop, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatroeuropa.it.