Nato da un’idea di Giuseppe Scoditti, stanco di essere contratto e serioso in spettacoli drammatici, “Contenuti Zero Varietà” arriva il 25 e 26 Maggio per la prima volta a Zelig Cabaret.

Messo in scena dagli attori della compagnie Misanderstendo e Tano e L’Ora D’Aria, Contenuti Zero propone un tipo di serata di varietà con sketch teatrali, burlesque, ospiti speciali e tanta musica dal vivo.

Ciò che rende forte questo Varietà è che, a calcare la scena, sono nove ragazzi con talenti diversi e poliedrici: Lorenzo Attanasio (batterista), Bruno Bassi(contrabbassista), Valentina Cardinali (cantattrice), Roberta Crivelli (ballerina burlesque-attrice), Andrea Delfino (scri-a-ttore), Carlo Giammuso (pianistattore), Tano Mongelli (cantautore-attore), Paola Giannini (attrice) e Giuseppe Scoditti (presentatore-capocomico-scri-a-ttore).

Il loro obiettivo è diventare un evento di riferimento, riportando una potenza comica a Milano, città che è sempre stata culla del cabaret teatrale italiano (Iannacci e Fo, solo per citarne due), facendo incontrare la tradizione comica italiana con quella inglese.

Una delle influenze, oltre ai grandi comici della tradizione italiana, Walter Chiari, Proietti, De Filippo, sono stati i Monty Python, gruppo comico britannico attivo tra gli anni ’60 e ’80, che ha liberato la comicità da ogni confine e tecniche classiche, facendola esplodere in ogni direzione possibile.

Ciò che la compagnia mette in scena non è quindi una comicità spiccia ma al contrario surreale e nuova, infatti, nel marasma creato da questi eccelsi cabaret-artisti, c’è spazio per la riflessione attraverso la follia.

Il punto d’incontro con il pubblico non è nel quotidiano, nell’attualità, ma nella follia. Ci troviamo a condividere il territorio del sogno, della pazzia al cui interno si può anche trovare ciò che viviamo ogni giorno ma non è l’argomento trattato.

Abbiamo scoperto che la struttura dello sketch comico assomiglia a quella dei sogni. Infatti, spesso, i sogni, a posteriori, ci fanno ridere perché l’inconscio mescola il vissuto in modo totalmente casuale e assurdo e questo può essere un nuovo metodo di scrittura.

(Misanderstendo)

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO – INIZIO SPETTACOLO ore 21.00

ZELIG CABARET – Viale Monza 140 – 20125 Milano – www.areazelig.it – Ingresso consentito ai maggiori di anni 14

ingresso: ingresso: 15€ tavolo – 12€ tribuna – I prezzi indicati si intendono senza consumazione ed eventuale prevendita

Infoline e prenotazioni tel. 02.255.1774 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – nelle sere di spettacolo anche dalle 18 alle 20.00 – sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.00).