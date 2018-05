“L’estate tutto l’anno”: nuovo brano de Le Deva

Oggi esce in radio e su iTunes “L’estate tutto l’anno” il nuovo brano de LE DEVA, che anticipa la partenza del tour (promosso da ColorSound).

“L’estate tutto l’anno”, è accompagnato da un videoclip, in uscita oggi su Youtube, girato a Los Angeles.

“L’estate tutto l’anno”: crediamo di aver trovato la formula segreta! – raccontano LE DEVA -. In questo pezzo ci andava di sottolineare l’importanza dei ricordi positivi. Portare nel cuore l’energia e la spensieratezza che caratterizza l’estate, riviverla in ogni momento, in una sorta di stop temporale dove l’amicizia è in grado appunto di fermare il tempo, rendendo l’estate infinita! Da qui la scelta di girare il video a Los Angeles in California: sole, mare, palme, arte ed energia 365 giorni l’anno; il mood perfetto per descrivere in immagini il nostro nuovo singolo! Un pezzo che si porta dentro, con rinnovata freschezza, il mondo delle generazioni che hanno costruito il Bel Paese, i nostri splendidi anni sessanta e tutta l’energia e la voglia di vivere di un quartetto di artiste connesse con il loro tempo che almeno per questa estate, pensano solo ad essere felici. Questa esperienza ci ha permesso di tornare in Italia con nuova adrenalina, abbiamo condiviso quasi in simbiosi due settimane, rafforzando ancora di più la nostra unione artistica ma anche umana.”