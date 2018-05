Charlie Charles, Sfera Ebbasta e Ghali: Peace & Love

Lo hanno annunciato insieme a sorpresa dal palco del Fabrique durante l’ultima data sold out di Sfera Ebbasta a Milano: ‘PEACE & LOVE’ è il titolo del singolo inedito che vede per la prima volta Sfera Ebbasta e Ghali, campioni della musica italiana con oltre 600 milioni di streaming totalizzati da entrambi su Spotify, duettare insieme a Charlie Charles, loro noto produttore.

Sapevamo che sarebbe arrivato il momento, anche se non sapevamo né quando né come; più siamo diventati grandi più è diventato difficile fare incrociare le nostre strade, ma alla fine il bello di tutto questo è che basta un beat giusto e tutto sembra diventare estremamente semplice. Il momento ora è arrivato. (Sfera Ebbasta)

Gare di freestyle al parchetto a 15 anni, notti passate a chiederci se un giorno sarebbe cambiata, live con 10 persone sotto il palco. Un unico produttore che ci è stato vicino dal giorno zero, con cui abbiamo realizzato i nostri più grandi sogni, colui che ha saputo fare da collante anche quando il nostro ego da rapper e la sana competizione hanno provato a tenerci lontani. Finalmente è arrivato il momento. Per mesi ci hanno chiesto quando avremmo fatto tutti un pezzo insieme: venerdì ci siamo beccati in studio e ci siamo detti ‘Facciamolo’. (Ghali)