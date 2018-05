al Teatro Martinitt: Horror Comedy e Live Thriller

Avevamo già preannunciato il finale di stagione da brividi con “Non avere Paura” (dal 17 maggio al 3 giugno), ma le atmosfere thrilling avvolgeranno il teatro –proprio tutto- anche prima che si alzi il sipario. In collaborazione con La Casa Maledetta, famoso marchio milanese di real life experience, per il pubblico il viaggio nel terrore comincerà prima dello spettacolo, con la partecipazione di attori in carne e ossa, in giro per la sala e non solo…. Speciale promozione “Il Fantasma dell’Opera”+”Non Avere Paura” a 29 euro.

Dopo tanti interrogativi sull’essere, risolti sempre in maniera divertente, il Teatro Martinitt suggella una stagione esilarante eppure introspettiva con uno spettacolo assolutamente nuovo e unico, che alla riflessione predilige l’istinto. Il pubblico è invitato a un esperimento –molto forte- di teatro interattivo, un teatro da (soprav)vivere. Effetti speciali -di luci, sonori e non solo- e citazioni dai grandi horror della storia creano in sala forti suggestioni e si respira il non respirare del pubblico.

Per godersi lo spettacolo, il pubblico dovrà essere si temerario, ma anche carico al punto giusto…

Nessun problema: abbiamo deciso di offrire agli spettatori un’occasione imperdibile per riscaldarsi a dovere prima della horror comedy “Non avere paura”. Grazie alla collaborazione con La Casa Maledetta -leader a Milano della live thriller experience (esperienza horror vissuta in prima persona grazie ad attori in carne e ossa)- a partire dal 19 maggio ogni replica dello spettacolo (con l’eccezione del serale del sabato) sarà preceduta dal game “Il fantasma dell’Opera”.

Biglietto per Non Avere Paura a 22 euro (16 euro ridotto). Speciale promozione online sul sito www.lacasamaledetta.it: eXperience+spettacolo a soli 29 euro.

IL FANTASMA DELL’OPERA è una produzione RLX Italia-La Casa Maledetta

I partecipanti alla ComicOrrorExperience vagheranno per l’intero teatro, comprese le aree off-limit come camerini e backstage, in una prova di coraggio. Dovranno tentare di salvare il mondo da Gandamork, malefico demone risvegliatosi nel Teatro Martinitt e deciso a reincarnarsi nel corpo di una giovane vergine. A difenderlo, fantasmi, zombie e bestie fameliche. Soltanto uno riuscirà a sconfiggerlo e impedire che il mondo precipiti nelle tenebre.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Tel. 02 36.58.00.10 – Parcheggio gratuito.

Orario spettacoli giovedì-sabato ore 21, domenica ore 18. Il sabato anche alle 17.30.

Biglietteria: lunedì 17.30-20, martedì-