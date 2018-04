Torna “Quarto Grado-La domenica”: la nuova puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi è in onda il 29 aprile, nell’access prime-time di Retequattro.

Da sempre, per gli italiani, la domenica è la giornata dedicata al calcio. Anche il mondo del pallone, però, è stato macchiato da grandi vicende di cronaca: in primis quello di Denis Bergamini, un cold case che, da 29 anni, ancora oggi rimane avvolto nel mistero.

Per anni, la morte del calciatore del Cosenza – una delle maggiori promesse del calcio italiano di fine anni Ottanta – è stata trattata come un suicidio.

La famiglia, gli amici e i compagni di squadra, però, si sono sempre mostrati scettici. Negli scorsi mesi, una perizia eseguita dai consulenti del gip del Tribunale di Castrovillari aveva riaperto il caso: in quel 19 novembre 1989, Bergamini sarebbe stato soffocato prima di essere investito dal camion sotto le cui ruote è poi stato ritrovato.

Al momento ci sono tre indagati: l’autista dell’autocarro Raffaele Piano, la ex fidanzata di Denis Isabella Internò e l’attuale marito di quest’ultima, Luciano Conte.

Il programma a cura di Siria Magri ripercorre questa lunga e intricata vicenda: secondo quanto si è appreso nelle ultime settimane, il procuratore capo di Castrovillari sarebbe vicino a chiudere le indagini. Ed è sempre più plausibile che il fascicolo parli di omicidio.