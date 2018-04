Il 22 aprile, nella prestigiosa location dell’Hotel Townhouse, a due passi dal Duomo di Milano, il Caminetto Poetico ha celebrato la stagione del risveglio.

Sold out per gli Amici di L. Ron Hubbard che hanno avviato questa iniziativa unica nel suo genere: parole poetiche in libertà. I poeti hanno infatti avuto l’opportunità di declamare liberamente i loro versi al pubblico presente, senza vincoli legati a prestigio, esperienza o appartenenza a club.

Da Botticelli a Van Gogh fino a Monet, passando per Vivaldi arrivando fino a Virgilio, Pascoli, Leopardi, Flaubert ed Emily Dickinson, sono molti gli artisti che hanno dedicato un’opera alla primavera: dalla pittura fino alla lirica, dalla poesia alla musica, in molti ne hanno tessuto le lodi sia nel panorama artistico italiano che in quello internazionale.

Anche gli Amici di L. Ron Hubbard hanno voluto celebrare questa stagione, per definizione, associata alla rinascita, dedicandole l’appuntamento, “Primavera poetica”, che si è tenuto ieri 22 aprile, dalle 17.30 alle 19.00 presso il prestigioso Hotel TownHouse sito in Galleria Duomo a Milano.

Presenti moltissimi artisti emergenti, ma anche famosi e pluripremiati, fra cui: Sara Rodolao, Rodolfo Vettorello, Nunzio Buono, Gianluca Regondi, Pasquale Quaglia, Fabio Amato, Loredana Moreni, Margherita Bonfilio, Manola Gini, Imma Gioino e molti altri ancora.

Il connubio poesia in libertà e primavera è spiegato magistralmente anche da Pablo Neruda: “Potranno recidere tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera”. Allo stesso modo Donatella Rampado, moderatrice dell’incontro, ha affermato: “non potrà mai essere placato, nel poeta, il desiderio di dare voce alle proprie parole e ai propri sentimenti che, come la primavera, ogni volta che trovano spazio, portano alla rinascita dell’artista”.

Questo caminetto, proprio come la primavera, ha portato una ventata di aria nuova. La libertà di pensiero poetico è stata molto apprezzata, come testimoniano le foto ed i video apparsi sulla pagina Facebook “Premio Nazionale di Poesia Amici di Ron”.

Sponsor dell’evento è stata Ristopiù Lombardia (www.ristopiulombardia.it)

che ha aderito prontamente a sostenere questo percorso poetico di risveglio dal letargo, fatto di nuova energia e linfa vitale.