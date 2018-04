Per Miart, aperta Cascina Maria

In occasione di miart – fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea Cascina Maria sarà aperta al pubblico da giovedì 12 aprile a domenica 15 aprile 2018 dalle ore 10.00 alle 16.00.

Nella Project Room si potrà visitare lo studio di Francesco Arena, artista attualmente ospitato in residenza per i prossimi due mesi. La sua mostra in Cascina Maria inaugurerà il giorno 12 maggio 2018 in collaborazione con la Galleria Raffaella Cortese e in quell’occasione sarà presentata la nuova scultura outdoor progettata durante la residenza.

Parallelamente, dal 12 aprile fino al 12 maggio 2018, sarà ospitata una selezione del progetto di Luca Gilli Di/Stanze attualmente in mostra nei bellissimi spazi del Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Chiostri di Sant’Eustorgio con la collaborazione di Paola Sosio Contemporary Art Milano.