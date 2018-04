10 > 15 aprile 2018

ABRACADABRA

incantesimi di Mario Mieli

STUDIO#2

di e con Irene Serini

Trenta minuti densi, una corsa dentro a un cerchio magico per rievocare lo spirito di Mario Mieli: filosofo, poeta e attore morto suicida all’età di trent’anni nella primavera del ’83. Un personaggio scomodo dimenticato in Italia, quasi rimosso, ma studiato nelle università di Francia, Germania e Stati Uniti per i suoi scritti che anticipano di quarant’anni gli studi sul gender.

Irene Serini recupera la formula del teatro antico che vede il pubblico seduto in cerchio, un palco delimitato dai corpi, una scenografia umana che amplifica le emozioni e l’energia del teatro. Quasi una seduta spiritica, per rievocare le domande che più dividono la società contemporanea in tema di sessualità e identità di genere.

Con Abracadabra va in scena il pensiero rivoluzionario di Mario Mieli che ha indagato il difficile rapporto con la femminilità propria di ogni essere umano, con l’identità sessuale e con il desiderio represso.

“Abracadabra, incantesimi di Mario Mieli”, rappresentato per la prima volta lo scorso anno a IT Festival, arriva all’Out Off con Studio#2, il secondo atto di uno spettacolo non finito e per certi versi infinito. Una tappa coerente con la storia di Mieli che proprio all’Out Off ha portato in scena i suoi lavori teatrali.

Per capire la densità di questa esistenza Irene Serini si è fatta carico di un lavoro di ricostruzione storica incontrando amici, famigliari, colleghi di Mario, un’indagine che ha trasformato in un viaggio nella mente di questo pensatore fuori da ogni schema o schieramento.

Il primo risultato di questa ricerca è un monologo che vede come protagonista un folle lucido dall’indefinita identità sessuale, un mattatore interpretato da Irene Serini che al centro della scena si misura con un piccolo e prezioso rito “magico” di scambio con il pubblico. Uno spettacolo che non celebra e non assolve gli elementi eccentrici di questa vita, ma trascina il pubblico dentro ai lucidi deliri degli incantesimi di Mario Mieli.