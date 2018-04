Analisi epidemiologica Silla2

In data 27 marzo 2018 l’ Assessore Marco Granelli del Comune di Milano, il Sindaco

di Pero Maria Rosa Belotti, l’Assessore Gianluigi Forloni del Comune di Rho, il

Sindaco di Settimo Milanese Sara Santagostino, il Sindaco di Cornaredo Yuri

Santagostino e il referente CTS Bruno Villavecchia si sono incontrati presso l’ATS

(Agenzia di Tutela della Salute) Città Metropolitana di Milano con il Direttore

Generale Dottor Marco Bosio e il Dottor Antonio Russo per chiedere aggiornamenti

sull’indagine epidemiologica in corso.

La collaborazione tra le Amministrazioni Locali e l’Agenzia Sanitaria, in merito

all’indagine epidemiologica, era stata avviata in occasione del Tavolo Tecnico sulle

questioni ambientali tenutosi a Pero il 12 dicembre 2017.

L’obiettivo dell’indagine epidemiologica è quello di valutare lo stato di salute della

popolazione con particolare riferimento all’esposizione agli inquinanti emessi dal

termovalorizzatore di Silla 2.

Gli esperti di ATS stanno raccogliendo informazioni

relative alle emissioni dell’impianto, incrociandole con i dati a disposizione di ATS

(ricoveri, accessi in pronto soccorso e consumo di specifici farmaci) al fine di

valutare lo stato di salute, con particolare attenzione alle malattie delle vie

respiratorie e cardiovascolari.

L’indagine in corso presso la Zona 8 di Milano e dei Comuni Limitrofi fornirà le

valutazioni entro il mese di giugno 2018. Appena a disposizione i risultati saranno

presentati alle Amministrazioni comunali che li renderanno pubblici e costituiranno

elemento di orientamento importante per le politiche relative al funzionamento

dell’impianto di Silla 2 e più in generale di contenimento delle emissioni nocive

provenienti da diverse fonti che caratterizzano il nostro territorio.