Gli ospiti della puntata del 22 aprile di “Che tempo che fa”

Domenica 22 aprile alle 20:35, su Rai1, nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio Che tempo che fa.

In apertura di puntata in collegamento con Fabio Fazio il Presidente Emerito Giorgio Napolitano.

In studio la leggenda dell’alpinismo mondiale Reinhold Messner, che nella sua carriera ha collezionato 3.500 vette di cui 100 prime scalate senza l’ausilio di mezzi artificiali e in condizioni estreme e uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo:Toto Cutugno.

Inoltre, a pochi giorni dal suo 40esimo compleanno, Luca Argentero, attore corteggiatissimo dal cinema italiano, a fine maggio sarà nelle sale insieme a Claudio Amendola e Giuseppe Battiston con “Hotel Gagarin” di Simone Spada.

E ancora, il direttore del Fatto Quotidiano e scrittore Marco Travaglio per un’analisi dell’intricata situazione politica, e non solo.

Lo spazio dedicato alla musica in questa puntata vedrà ospiti i Rudimental, collettivo UK di fama mondiale che, dopo i grandi risultati del singolo ‘Lay It All On Me’ con Ed Sheeran, sta collezionando un altro successo con “These Days”, brano che prevede la partecipazione di un team di superstar come Jess Glynne, Macklemore e Dan Caplen.

Il nuovo singolo sta scalando le classifiche di tutto il mondo: certificato ORO in Italia, è tra i brani più suonati dalle radio e globalmente e ha raggiunto 203.000.000 di stream e oltre 100 milioni visualizzazioni su YouTube.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa: questa settimana, Pif e l’attrice Anna Foglietta, dal 26 aprile su Rai 1 con “La mafia uccide solo d’estate – capitolo 2”, serie diretta da Luca Ribuoli e nata da un’idea di Pif che ha anche il ruolo di narratore.

Insieme a loro Adriano Pappalardo, con la sua “Ricominciamo” farà parte della colonna sonora del primo episodio della fiction di Rai1. Inoltre, Mara Maionchi una delle figure femminili di maggiore spicco nella discografia italiana che ha contribuito al successo di moltissimi cantanti come Gianna Nannini, Umberto Tozzi e Tiziano Ferro. Enzo Iacchetti in scena con “Libera nos domine”, il suo nuovo spettacolo teatrale in puro stile Teatro-Canzone nel quale i monologhi su temi importanti come religione, amicizia, tecnologia e immigrazione, sono intervallati da canzoni di Guccini, Gaber, Iannacci e Faletti.

Infine, l’attore teatrale e cinematografico Vittorio Marsiglia conosciuto anche per il ruolo di maggiordomo ne “Il Pranzo è Servito” a fianco di Corrado e Sara Simeoni, grande atleta italiana specialista del salto in alto, è stata la prima donna della storia capace di superare i 2 metri.

Che Tempo Che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo Che Fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Antonio Bergero e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttori esecutivi Rai Maria Cristina Apollonio e Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Edoardo Fantini.