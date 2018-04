Francesco Gabbani: “Selfie del Selfie” , video live

Ad un anno di distanza dall’uscita di “Magellano”, Francesco Gabbani pubblica, sui suoi canali, “Selfie del Selfie”, non un nuovo singolo ma un video celebrativo realizzato con immagini girate durante l’ultimo tour e contributi dei fan.

Con questo video, Gabbani vuole ringraziare le oltre 140.000 persone che lo hanno seguito in tour e raccontare, attraverso l’uso delle immagini, un anno di concerti e di emozioni.

Il brano “Selfie del Selfie”, da oggi disponibile anche sulle principali piattaforme streaming e in digital download (http://smarturl.it/FG_SelfieDelSelfie), è la traccia fantasma di “Magellano” che appare, dopo qualche minuto di silenzio, alla fine del disco.

Francesco Gabbani sarà impegnato, a luglio e agosto, con #GABBALIVE18, un mini-tour estivo che lo vedrà esibirsi in ambientazioni suggestive in cui disegnerà il proseguo del suo viaggio artistico ed emozionale.

#GABBALIVE18 è organizzato da International Music and Arts, ecco le date confermate:

6 luglio CODROIPO (UD), Villa Manin, Estate in Villa

8 luglio VIGEVANO (PV), Cortile del Castello, Estate in Castello 2018

26 luglio VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero, Villafranca Festival

02 agosto TAORMINA, Teatro Antico

11 agosto MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI), MarinArena, Bolgheri Festival

26 agosto MACERATA (MC), Sferisterio, Sferisterio Live

Ad accompagnare Gabbani sul palco, ci sarà la sua band composta da: Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita sul circuito www.ticketone.it e presso tutti i punti vendita abituali.

RTL 102.5 sarà media partner del tour.