Ermal Meta al Concerto del Primo Maggio a Roma

ERMAL META presenterà in anteprima televisiva parte dei brani inclusi nel nuovo album “Non Abbiamo Armi” sul Palco del Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany!

Con queste parole il cantautore ha annunciato la sua partecipazione tramite un video messaggio sui social: “Ciao ragazzi, sono molto felice di annunciarvi che ci sarò anche io nel cast del Primo Maggio di quest’anno. Come l’anno scorso, anche quest’anno sono veramente onorato di farne parte. Ci vediamo in Piazza San Giovanni. A presto! Ciao”.

Di seguito i nomi degli artisti del cast che saranno sul palco del Concertone, presentato da AMBRA ANGIOLINI e LODO GUENZI de Lo Stato Sociale:

FATBOY SLIM –MAX GAZZÈ & FORM – ERMAL META – CARMEN CONSOLI – SFERA EBBASTA – LO STATO SOCIALE – COSMO – LE VIBRAZIONI – CALIBRO 35 – I MINISTRI – THE ZEN CIRCUS – CANOVA – GEMITAIZ – ULTIMO – NITRO – ACHILLE LAURO e BOSS DOMS – GAZZELLE – FRANCESCA MICHIELIN – FRAH QUINTALE – MARIA ANTONIETTA – GALEFFI – MIRKOEILCANE – JOHN DE LEO – WILLIE PEYOTE – WRONGONYOU – DARDUST ft. JOAN THIELE.

A questi nomi si aggiungono: i vincitori del Contest 1m Next Erio, La Municipal e Zuin; il cantautore toscano di origine partenopee Esposito, scelto tra i Vincitori dell’ultima edizione di Area Sanremo (concorso partner di 1M NEXT fin dal 2016); Braschi, vincitore del contest dell’app iLiveMusic; Giorgio Baldari, trionfatore del contest musicale per la Sicurezza Stradale #buonmotivo; la band alternative-pop londinese Indigo Face, che ha trionfato alla finale del contest europeo 1MEurope 2018 che si è svolta al Cargo2 di Londra.