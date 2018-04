“Concerti lorenesi” – Terza Stagione

Il 28 Aprile alle ore 20.30 presso la Chiesa Barocca di San Nicola dei Lorenesi a Roma apre la terza Stagione de “I Concerti lorenesi” la violinista giapponese Hinako Kawasaki in una travolgente esecuzione delle 4 Stagioni di Antonio Vivaldi

L’abile lettura della partitura accompagnerà il pubblico alla scoperta della Natura sempre in costante sfida con il tempo. Il ciclo dei concerti Vivaldiani funziona come un orologio e attraverso i racconti di Paolo De Matthaeis all’organo e alla direzione dei Solisti della Cappella Musicale Costantina affioreranno i motivi e i temi che caratterizzano l’arte di Vivaldi.

Primavera, Estate, Autunno e Inverno scorreranno tra colpi d’arco ed effetti organistici – sottolineando il dialogo tra solista e gruppo che interviene e accompagna tra tuoni, lampi e ruscellli le scene tipiche di ogni attimo del buon cortigiano.

Includere le Stagioni in una collezione di concerti, come in un programma, in un quadro, in una piazza diventa simbolo di buon auspicio per chiunque s’appresta ad un cammino difficile, ricco di spunti su cui meditare.

E’ l’auspicio della generosa comunità di Saint Jean che offre l’accoglienza e la possibilità di godere questo concerto a due passi da Piazza Navona.

Il concerto gratuito fa parte dell’offerta A.Gi.Mus.