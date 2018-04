Aggiornamenti Concerti Primo Maggio

In continuo aggiornamento, il cast del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO di ROMA, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, si arricchisce di nuovi importanti nomi!

Saliranno sul palco del Concertone 2018: SFERA EBBASTA, MAX GAZZÈ & FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, COSMO, LE VIBRAZIONI, THE ZEN CIRCUS, GALEFFI, MARIA ANTONIETTA, MIRKOEILCANE, oltre ai già annunciati FATBOY SLIM, CARMEN CONSOLI, CANOVA, NITRO, CALIBRO 35, DARDUST feat. JOAN THIELE, FRAH QUINTALE, WRONGONYOU e WILLIE PEYOTE.

La lunga maratona musicale del Concerto del Primo Maggio 2018 sarà come sempre in diretta su Rai 3 e Radio2, e punterà i suoi riflettori sulla nuova musica italiana, quella che, partendo dai live club e dalla rete, sta cambiando i connotati alla scena musicale nazionale.

E’ in quest’ottica che, per la prima volta nella sua quasi trentennale storia, al Concerto del Primo Maggio 2018 saranno presenti alcuni dei maggiori Festival italiani.

Nasce infatti un rapporto di amicizia e collaborazione tra il Concerto del Primo Maggio ed alcuni tra i più importanti eventi live della penisola i cui organizzatori saranno presenti a Roma, ospiti nel backstage del Concertone 2018: un’occasione perfetta per conoscersi, confrontarsi e passare assieme il giorno della festa dei lavoratori con l’intenzione di contaminarsi ed ispirarsi reciprocamente; un modo divertente ed informale per mettere in contatto gli uomini e le idee che stanno portando avanti, in modo innovativo, la musica live in Italia.

I Festival de LA MUSICA ATTUALE – amici del Concerto del Primo Maggio – che saranno presenti nel backstage di Piazza San Giovanni sono:

ROCK IN ROMA

HOME FESTIVAL – Treviso

COLLISIONI – Barolo (CN)

INDIEGENO – Tindari (ME)

ROMA SUMMER FESTIVAL

FLOWERS FESTIVAL – Torino

SPONZ FESTIVAL – Calitri (AV)

LOCUS FESTIVAL – Bari

VULCI FEST – Montalto di Castro (VT)

RESET – Torino

CARPINO FOLK FESTIVAL – Carpino (FG)

BAREZZI LIVE – Parma

METAROCK – Pisa

DISORDER – Eboli (SA)

REVOLUTION CAMP – Lazio (itinerante)

MUSICASTRADA – Toscana (itinerante)

TERRA BATTENTE – Puglia (itinerante)

