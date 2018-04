Domenica 8 Aprile, alle ore 17.00, andrà in scena l’omaggio Around Bernstein 1918 – 2018, singolare concerto-spettacolo con le musiche eseguite dal vivo da Ialsax Quartet e la voce recitante di David Riondino.

Il progetto Around Bernstein 1918 – 2018, in scena per la prima volta a Milano, propone l’ampia gamma dinamica della musica di Bernstein, attraverso trascrizioni e arrangiamenti a cura del quartetto di sassofoni Ialsax Quartet. Le musiche eseguite dal vivo andranno a scandire le varie fasi artistiche del compositore e faranno da sfondo alla narrazione affidata a David Riondino.

Leonard Bernstein è stato uno dei primi compositori classici statunitensi a ottenere il consenso sia del pubblico che della critica. Compositore eclettico che si lasciò ispirare da jazz, modernismo, musica tradizionale ebraica e musical di Broadway, collaborò con Jerome Robbins con il quale creò Fancy Free e West Side Story.

In Around Bernstein 1918 – 2018 verranno proposti anche composizioni di autori che hanno influenzato lo stile di Bernstein e che lo hanno accompagnato durante gli anni di formazione, fino ad arrivare a brani dei nostri giorni frutto dell’eredità artistica di Bernstein.

Non solo un concerto ma anche un caleidoscopico racconto all’interno degli aspetti inediti della vita di Leonard Bernstein, che riuscì a creare un ponte e una travolgente sinergia tra i vari generi musicali, dando vita a un ibrido che rispecchiava la società americana del ‘900.

Con Around Bernstein 1918 – 2018 verrà offerto al pubblico un’occasione unica per assistere ad un ritratto della personalità di Leonard Bernstein, dirompente e contagiosa, che ha vissuto il suo tempo in modo appassionato e che sempre ha rivolto lo sguardo al mondo con positiva fiducia.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO: SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria

Infoline e prenotazioni: 02.45485085 / 02.26688369

È possibile prenotare anche collegandosi al sito www.nohma.org