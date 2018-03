Programmazione del Teatro Regio dal 23 al 29 marzo 2018.

Venerdì 23 Marzo

Teatro Regio – Ore 20

Opera BIGLIETTI ESAURITI

STAGIONE D’OPERA 2017-2018

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Melodramma buffo in due atti

Libretto di Cesare Sterbini dalla commedia La Précaution inutile, ou Le Barbier de Séville

di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Musica di Gioachino Rossini

In occasione dell’Anno Rossiniano

Con il sostegno di ITALGAS

Ultima replica domenica 25 marzo ore 15

Organizzazione Teatro Regio Torino

Informazioni: Teatro Regio – Tel. 011.8815.557 e www.teatroregio.torino.it

Biglietteria del Teatro Regio – Tel. 011.8815.241/242

Teatro Regio ore 15.30 Al Regio dietro le quinte – Itinerari segreti di un grande teatro d'Opera, visite guidate al Teatro Regio – Ingresso € 6 in vendita alla Biglietteria del Teatro Regio – Tel. 011.8815.241/242. Informazioni – Tel. 011.8815.557

Sabato 24 Marzo

Teatro Regio – Ore 16

Opera Ingresso € 15 (ridotti under 16: € 10)

AL REGIO IN FAMIGLIA 2017-2018

TUTTI DAL BARBIERE!

Il barbiere di Siviglia raccontato ai ragazzi

Opera pocket da Il barbiere di Siviglia, melodramma buffo in due atti

Libretto di Cesare Sterbini, da Beaumarchais

Adattamento e testo di Vittorio Sabadin

Musica di Gioachino Rossini

In occasione dell’Anno Rossiniano

Fascia d’età consigliata: 12-16 anni

Organizzazione Teatro Regio Torino

Informazioni: Teatro Regio – Tel. 011.8815.557; www.teatroregio.torino.it

18app: posto unico € 5, e con 1 € in più si può acquistare un secondo biglietto

Il Regio under 16: posti limitati a ingresso gratuito per i giovani sotto i 16 anni accompagnati da adulti; i biglietti per questa iniziativa sono in vendita esclusivamente alla Biglietteria del Teatro Regio e telefonicamente con carta di credito

Vendita alla Biglietteria del Teatro Regio – Tel. 011.8815.241/242, presso Infopiemonte-Torinocultura (via Garibaldi 2) – Tel. 800.329329 e presso i punti vendita Vivaticket (elenco sul sito)

Vendita on line: www.vivaticket.it

Vendita telefonica con carta di credito: Teatro Regio – Tel. 011.8815.270 (da lunedì a venerdì ore 9-12)

Un’ora prima dello spettacolo, eventuale vendita di biglietti

Recite riservate scuola

Giovedì 22 Marzo ore 10.30

Venerdì 23 Marzo ore 10.30

Informazioni e prenotazioni: Attività Scuola – Tel. 011.8815.209

Le manifestazioni fanno parte delle attività de La Scuola all’Opera 2017-2018,

realizzate in collaborazione con Amici del Regio e Fondazione Cosso

Asti – Palazzo Ottolenghi

Concerto Ore 21.15 – Posti a € 18 (ridotti € 13)*

IL REGIO ITINERANTE

Quintetto pianoforte e archi

Strumentisti dell’Orchestra del Teatro Regio

Fation Hoxholli violino, Enrico Carraro viola, Amedeo Cicchese violoncello,

Davide Ghio contrabbasso, Luca Brancaleon pianoforte

Musiche di Johann Nepomuk Hummel, Franz Schubert

Nell’ambito della rassegna “Asti in Concerto”

Organizzazione Fondazione Piemonte dal Vivo e Circolo Filarmonico Astigiano in collaborazione con Teatro Regio Torino. Con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

* ingresso gratuito per i soci del Circolo Filarmonico Astigiano

Informazioni e vendita: Circolo Filarmonico Astigiano – Tel. 0141.538057 e 346.5761400

Sede del concerto: Salone d’Onore di Palazzo Ottolenghi, Corso Alfieri 350 – Asti



Domenica 25 Marzo

Teatro Regio – Ore 15

Opera BIGLIETTI ESAURITI

STAGIONE D’OPERA 2017-2018

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Melodramma buffo in due atti

Libretto di Cesare Sterbini dalla commedia La Précaution inutile, ou Le Barbier de Séville

di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Musica di Gioachino Rossini

Con il sostegno di ITALGAS

ULTIMA REPLICA

Organizzazione Teatro Regio Torino

Informazioni: Teatro Regio – Tel. 011.8815.557 e www.teatroregio.torino.it

Biglietteria del Teatro Regio – Tel. 011.8815.241/242

Martedì 27 Marzo

Educatorio della Provvidenza – Ore 20

Concerto di beneficenza Ingresso a offerta libera

IL REGIO ITINERANTE

Quintetto d’archi

Strumentisti dell’Orchestra del Teatro Regio

Marco Polidori violino, Tomoka Osakabe violino, Alessandro Cipolletta viola, Relja Lukic violoncello, Davide Botto contrabbasso

Musiche di Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giovanni Bottesini

Durante l’intervallo, Ruggero Perugini presenta il libro Volevo fare il commissario (il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione BEN-E)

A favore del “Progetto Non+soli”, rivolto agli anziani che si trovano a vivere in condizioni di estrema difficoltà. Organizzazione Associazione BEN-E in collaborazione con SEA Servizio Emergenza Anziani e Teatro Regio Torino

Informazioni: Associazione BEN-E – Tel. 348.2632103; info@associazione-bene.org

Sede del concerto: corso Trento 1, angolo corso Govone 16 – Torino



Mercoledì 28 Marzo

Teatro Regio Foyer e vari ambienti – Dalle ore 19

Ingresso aperitivo+drink+visita (fino alle ore 20.45): € 20

Visita guidata Ingresso drink+visita (dalle ore 21.45): € 12

Una Notte al Regio

Dalle ore 19 (e fino alle ore 20.45): aperitivo a cura di foodora, con musica a cura del dj set Tango

e di Pietro Carta al pianoforte

A seguire: visita guidata al Teatro Regio, al Piccolo Regio, alla sartoria e al dietro le quinte

Ultimo accesso post aperitivo: ore 22.30

L’iniziativa intende valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici d’Italia attraverso visite serali accompagnate da aperitivo, sottofondo musicale e performances artistiche

Organizzazione Associazione culturale Club Silencio

Prenotazione obbligatoria su: event.clubsilencio.it/regio

Informazioni: www.clubsilencio.it



Giovedì 29 Marzo

