Pediatria con i Clown

Clownterapia per portare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale: riparte domani, per il secondo anno consecutivo, nel reparto di Pediatria dell’ASST Fatebenefratelli – Sacco, all’ Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, l’iniziativa “Un sorriso per chi soffre”, promossa dall’azienda farmaceutica Grunenethal Italia e che toccherà diverse tappe per tutto il 2018.

Domani mattina le corsie della Pediatria si animeranno grazie ai volontari di Soccorso Clown Onlus – unica organizzazione italiana di clown professionisti dello spettacolo che opera da oltre 20 anni in Italia – che creeranno momenti di svago, gioco e risate e regaleranno un po’ di sollievo ai piccoli pazienti.

L’evento itinerante coinvolgerà per l’intero l’anno diversi ospedali italiani: obiettivo del progetto, e dell’azienda, è alleviare, attraverso la clownterapia, la sofferenza psicologica nei bimbi assistiti nelle strutture ospedaliere e donare un sorriso ai minori sottoposti a cure.

“Dalla clowneria alla clown terapia – ha commentato Luca Bernardo, Direttore Casa Pediatrica Fatebenefratelli -, momenti importanti per far sì che la risata e il divertimento siano una medicina dell’anima, del cuore e del corpo. Grazie a questi professionisti del bene e del benessere che donano un sorriso ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie”.

Grünenthal, azienda leader nel dolore, nella gotta e nell’infiammazione, prosegue così il suo impegno nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa e continua a promuovere progetti di questo tipo a scopo benefico, in particolare rivolti ai bambini.