Omaggio dei Get’em out ai Genesis allo Spazio teatro 89

Dopo il sold-out della scorsa stagione, i Get’em out tornano allo Spazio Teatro 89 sabato 24 marzo (inizio live ore 21; ingresso 10-13 euro), con il progetto intitolato “The Gabriel Era”.

Sarà l’occasione per poter riassaporare, nell’auditorium milanese di via Fratelli Zoia 89, il sound dei Genesis con un grande show che include tutti i capolavori dai primi cinque album della formazione inglese: “Trespass”, “Nursery Cryme”, “Foxtrot”, “Selling England by the Pound” e “The Lamb Lies Down on Broadway”.

Come di consueto, i Get’em out, affermata tribute band italiana dei Genesis, offriranno al pubblico uno spettacolo che ricrea sapientemente la magica atmosfera della musica dei Genesis nel periodo in cui (1970-1975) Peter Gabriel ne era la voce solista.

Grazie alla meticolosa ricerca dei suoni e delle dinamiche, all’utilizzo di strumenti vintage, all’incredibile mole di lavoro di trascrizione delle parti originali e a un occhio attento all’aspetto scenografico, i Get’em Out sono diventati una delle tribute band italiane più apprezzate dagli amanti del progressive rock.