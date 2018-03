MSMT – Comunicato Chiusura: aggiornamenti

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione manufatto, si rende necessaria la seguente chiusura diurna:

– Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di Giovedì 22 Marzo 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada allo svincolo Assago (A7, Km 2+020).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori correlati alla riqualifica della S.P.46 Rho-Monza, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 21 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 22 Marzo 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P. ex S.S.35 (Km 12+940) provenienza Milano-Bruzzano per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (provenienza Meda).

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:30 di Martedì 20 Marzo 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.526 Abbiategrasso (Km 5+881) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Istituti Universitari (Km 6+138).

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:30 di Mercoledì 21 Marzo 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.526 Abbiategrasso (Km 5+881) per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale dallo svincolo Istituti Universitari (Km 6+138).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 22 Marzo alle ore 06:00 di Venerdì 23 Marzo 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra Disinnesto con S.S.35 Pavia Sud (Km 0+000) e Interconnessione A53-A54 (Km 5+266, Rotatoria Gardona), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria (S.P. ex S.S.35 dei Giovi).

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.