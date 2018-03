Italo – UkPassport

Nuovo Trasporto Viaggiatori ha ottenuto il “UK Rail Franchising PQQ Passport” da parte del Dipartimento dei Trasporti del Governo del Regno Unito, grazie a un iter avviato ad ottobre 2017. Il Passport consente di partecipare a gare relative al trasporto ferroviario sul territorio inglese.

In data 5 marzo 2018, infatti, Italo è stata inserita nell’elenco pubblico ufficiale, redatto dal suddetto Dipartimento, delle Società in possesso del Passport (link: https://www.gov.uk/government/collections/rail-franchising#rail-franchising-pqq-passport).

Il Passport è stato rilasciato a seguito di un scrupoloso e approfondito processo di assessment condotto da parte del Dipartimento dei Trasporti del Governo del Regno Unito, durante il quale sono state valutate, rispetto agli elevati standard di qualità, produttività e sicurezza attesi, le competenze organizzative, tecniche, commerciali e di sicurezza di Italo.

Ottenuto al primo tentativo, il Passport è la certificazione necessaria per consentire ad Italo di prender parte, se di interesse, alle future gare per l’assegnazione di servizi di trasporto ferroviario sulle principali reti esercite in franchising nel Regno Unito.