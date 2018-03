Mostra Carlo Urbani: Medaglia del Presidente della Repubblica

Il primo e più importante tra i riconoscimenti in arrivo con una lettera diretta ad Aldo Grassini: Gentile Presidente, ho il piacere di trasmetterle l’unita medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, alla Mostra fotografica e documentaria dal titolo “Il mondo ci chiama Carlo Urbani e la sua missione”, in programma ad Ancona.

Al successo di pubblico che sta riscuotendo la mostra fin dall’apertura, si aggiungono i numerosissimi riscontri istituzionali e in particolare del mondo della scuola e dell’Associazionismo, anche grazie al nutrito calendario di incontri in programma.

Sabato 10 marzo nuovo appuntamento per la presentazione dell’audiolibro “Il medico della SARS”, che racconta tutta la vita di Carlo Urbani attraverso quanti lo hanno conosciuto: si tratta di una biografia del medico di Castelplanio, che è stato Presidente nazionale di Medici Senza Frontiere, costruita attraverso le interviste con persone che lo hanno incontrato nei diversi periodi della sua vita.

Storie ed aneddoti per offrire le tracce di un’esperienza capace di destare sempre, entusiasmi e speranze. Un lavoro curato da Vincenzo Varagona e già pubblicato in edizione cartacea dalle Edizioni Paoline nel 2013, che viene oggi realizzato in versione vocale dal Centro Libro Parlato dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS, su richiesta del Museo Omero ed è scaricabile gratuitamente da chi ha difficoltà visive, previa registrazione, link http://lponline.uicbs

Alle ore 17 di sabato, ne parleranno al Museo Omero lo stesso Varagona e Aldo Grassini.

IL MONDO CI CHIAMA

Carlo Urbani e la sua missione

3 marzo – 2 aprile 2018

Orario: dal martedì al sabato ore 16-19; domenica e festivi 10-13 e 16-19.

Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio 28, Ancona

