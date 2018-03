Venerdì 30 Marzo, al Legend Woodstock Day…

Tribute Band di Jimi Hendrix, Santana e Creedance Clearwater Revival… Freak a go go Night

Una serata imperdibile. Uno perché i magici giorni di pace amore di Woodstock sino sempre belli da ricordare. Due perchè sul palco ci saranno ben tre tribute band di gruppi che non è molto facile vedere “replicati” sui palchi dei nostri locali italiani.

Jimi Hendrix, Creedance Clearwater Revival e Carlos Santana… tutti in una serata.

Good vibration all night long!

Inizio h 21.00

Ingresso 12 euro

Via enrico fermi 98

Milano