I sogni Champions di Juve e Roma

Dopo la sosta per le gare delle nazionali comincerà un periodo fondamentale per il destino europeo di Roma e Juventus. Le due squadre italiane si stanno comportando molto bene nella massima competizione continentale per club ed hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale che si disputeranno ad Aprile.

Roma e l’incubo Messi

Dopo un girone sorprendente dove gli uomini di Eusebio Di Francesco sono riusciti ad arrivare primi davanti a Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag, i giallorossi sono riusciti ad eliminare anche lo Shakthar Donetsk nel doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League. Con gli ucraini è stato un confronto molto duro, soprattutto in trasferta dove la Roma è stata sconfitta per 2-1. Al ritorno, però, spinti da uno stadio Olimpico caldissimo, i capitolini hanno ribaltato la situazione grazie al bomber Edin Dzeko, accedendo così ai quarti di finale di Champions League. L’urna di Nyon, però, non è stata benevola con gli uomini di Di Francesco. Ai quarti, infatti, sarà sfida con il super Barcellona di Messi e Suarez. La prima sfida si giocherà in Spagna, nel mitico stadio Camp Nou di Barcellona. Le quote Skybet per il passaggio turno sono nettamente a favore dei blaugrana, il cui passaggio turno è pagato appena 1.12 volte la posta in palio. Il passaggio della Roma al termine delle due sfide, invece, è pagato sei volte la quota in palio.

Il Barcellona ha dimostrato di aver acquisito una mentalità vincente visto che ad oggi è ancora imbattuto in Liga Spagnola ed ha la miglior difesa del campionato. Si tratta di una squadra solida, fortissima tecnicamente e con calciatori di livello assoluto come Iniesta, Dembelè, Suarez, Rakitic e la pulce Leo Messi.

La Roma può contare su una compattezza difensiva comprovata, grazie alle parate del fenomeno brasiliano Allison e ad una difesa ferrea con Manolas e Fazio.

Juve – Real Madrid

Nelle ultime edizioni della Champions League c’è sempre stata una sfida tra Juventus e Real Madrid. La scorsa finale di Cardiff non andò benissimo per gli uomini di Massimiliano Allegri, che videro sfuggire la coppa dalle grandi orecchie sotto i colpi di Casemiro, Asensio e Cristiano Ronaldo. I bianconeri hanno quindi voglia di rivincita e puntano ad eliminare i super campioni di mister Zinedine Zidane, che però puntano tutto sulla Champions League visto che in campionato hanno accumulato troppo ritardo dagli eterni rivali del Barcellona.

Sky Bet Italia offre delle quote molto interessanti per il passaggio turno, visto che il Real Madrid è favorito ed è quotato ad 1.44 volte la posta in palio. Il passaggio della Juventus, invece, è pagato 2.62 volte la posta in palio. Le quote, dunque, raccontano di una sfida molto delicata che dipenderà dalle giocate dei tanti campioni che scenderanno in campo, in particolar modo da quelle di Higuain, Dybala, Ronaldo e Bale.