La mostra “moveo_ergo_sum”

I “piccoli movimenti rivoluzionari” di Gigi Piana piacciono!

E’ stato il crescente apprezzamento del pubblico a far decidere di prorogare sino a venerdì 2 marzo la chiusura della mostra “moveo_ergo_sum (piccoli movimenti rivoluzionari)” dell’artista Gigi Piana presso la galleria Après-coup Artein via Privata della Braida 5, inizialmente programmata per sabato 17 febbraio.

Curata da Sarah Lanzoni, la nuova personale di Gigi Piana è un’affascinante riflessione sulla ricerca del movimento attraverso un linguaggio che è cifra stilistica dell’artista: stampe fotografiche su acetato trasparente di uomini e donne tagliate in strisce orizzontali e verticali, quindi tra loro intrecciate e fissate sul telaio della cornice come fossero trama e ordito.

Il risultato è uno straordinario movimento di corpi nudi che si scompongono e ricompongono in un gioco di sguardi tra l’osservatore e i soggetti ritratti dalla fotografa polacca Ewa Gleisner, intrecciati successivamente da Gigi Piana, che vanta una collaborazione pluriennale sia con Stalker Teatro di Torino sia con Michelangelo Pistoletto a Cittadellarte a Biella.

Opere d’arte che trasmettono un messaggio emotivo intenso e spiazzante, frutto di una ricerca in continua evoluzione che trova nella luce un elemento eccezionale di amplificazione e completamento.

A Milano Gigi Piana espone nove opere di varie dimensioni, cinque delle quali realizzate ex novo per la galleria di arte contemporanea Après-coup Arte.

Fra tutte le “trame” che saranno esposte va segnalato in particolare il trittico “free_still#olga_2” con il quale l’osservatore potrà interagire facendolo scorrere su binari predisposti, sovrapponendo o separando i diversi livelli che lo compongono.

Ogni performer è stato ritratto in scatti che registrano il movimento libero del soggetto durante l’azione, a partire dalla posizione fissa della prima foto in ordito. Le immagini singole sono state in seguito sovrapposte a formarne una sola.

Après-coup Arte

Via Privata Della Braida 5, Milano

La mostra è aperta al pubblico da martedì a sabato dalle 8.30 alle 22.00