Carla Bruni in concerto a Milano e Roma

CARLA BRUNI arriva in Italia per presentare dal vivo il suo ultimo album “French Touch ” (Verve Records / Barclay / Universal Music France) in 2 uniche date live: il 6 aprile al Conservatorio di MILANO (Sala Verdi) e il 9 aprile al Teatro Sistina di ROMA.

È possibile acquistare in prevendita i biglietti per le date, organizzate da Intersuoni – BMU in collaborazione con Show Bees, sul sito di TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali.

“FRENCH TOUCH” è il quinto album in studio della cantautrice, una raccolta di cover in lingua inglese prodotte dal leggendario compositore e musicista DAVID FOSTER.

Tutte le cover raccolte in questo album sono state rivisitate con quel French Touch impossibile da non riconoscere, con un perfetto equilibrio tra una nuova sensualità e l’appeal del brano originale. Il French Touch è qualcosa di caldo e familiare, di inimitabile come Carla.