Appuntamenti dello Spirit de Milan

Dopo un Capodanno a ritmo swing festeggiato nel locale sold out, lo SPIRIT DE MILAN si prepara ad affrontare un nuovo anno ricco di eventi e concerti nel luogo in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”.

Lo Spirit De Milan nasce nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara (via Bovisasca, 59, Milano) e conta più di 1500 mq con aree adibite al ballo, alla ristorazione, ai concerti, tutto custodito in una magica atmosfera vintage.

Questi i prossimi appuntamenti del mese di gennaio della “cattedrale” dove ballare, bere, mangiare e ridere:

martedì 23 gennaio serata speciale “TACCHI, DADI E DATTERI” con Rafael Didoni, Flavio Pirino e “l’imbruttito” Germano Lanzoni;

mercoledì 24 gennaio sul palco 3T TANGO cuarteto. Prima e dopo, il djset di Dj PuntoyBranca che torna alla serata Cristal;

giovedì 25 gennaio in concerto I Duperdu con brani della tradizione milanese e pezzi originali del duo;

venerdì 26 gennaio Re-Beat, una band di giovani musicisti che, con uno spettacolo incredibile, riporta in pista il twist e il rock and roll;

sabato 27 gennaio Jude Lyndy’s Swing 6, una delle band con più “groove” swing dell’Italia settentrionale;

domenica 28 gennaio il cantautore milanese Marco Massa presenta il suo ultimo tour “S(u)ono quello che mi pare”;

martedì 30 gennaio ritorna nella serata TACCHI, DADI E DATTERI, Madame Pipì, ovvero Arianna Porcelli Safonov, con i suoi Riding tristocomici;

mercoledì 31 gennaio appuntamento con Rock Files live! di LifeGate, ospiti della serata saranno Wrongonyou e Zibba.

Dal martedì alla domenica, infatti, allo SPIRIT DE MILAN si alternano 6 serate tutte all’insegna della buona musica – sempre rigorosamente dal vivo – e del divertimento, mentre tanti ospiti raccontano i segreti della Milano nascosta e dimenticata: si comincia il martedì con il cabaret della serata “TACCHI, DADI E DATTERI”; mercoledì è dedicato agli amanti del tango con la serata “CRISTAL/MILONGA AL AIRE LIBRE”; il giovedì è la volta dell’appuntamento milanese “BARBERA & CHAMPAGNE”, alla riscoperta della Milano in bianco e nero fissate nelle istantanee; venerdì spazio al meglio della musica anni 60/70/80, italiana e non solo con la serata “BANDIERA GIALLA”; sabato l’atmosfera cambia con la “HOLY SWING NIGHT”, che conferma lo Spirit de Milan come punto di riferimento in Italia della comunità swing internazionale; domenica, infine, via libera al jazz, al blues e all’improvvisazione con “SPIRIT IN BLUES” o “JAZZ ‘N’ SPIRIT”.

Oltre all’ottima musica dal vivo, alle risate e al ballo, allo SPIRIT DE MILAN vengono accontentati anche gli amanti della buona tavola: dall’orario dell’aperitivo a notte fonda, è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”.