Emissione francobollo “Proclamazione Repubblica Italiana”

Poste Italiane comunica che il 2 giugno 2026 verrà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo della proclamazione della Repubblica Italiana, nel 80° anniversario, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto da un’opera fotografica originale di Federico Patellani nella reinterpretazione grafica realizzata dall’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzione Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un particolare dell’opera fotografica di Federico Patellani, in cui il volto di una giovane donna affiora dalla prima pagina di un quotidiano recante il titolo “È NATA LA REPUBBLICA ITALIANA”. L’immagine è arricchita da una reinterpretazione grafica: sui lati, pennellate nei colori verde e rosso, a evocare il tricolore, lasciando intravedere l’immagine sottostante e ne esaltano il valore simbolico.

L’opera richiama con forza il senso di appartenenza e di identità nazionale, celebrando la nascita della Repubblica Italiana il 2 giugno 1946. Completano il francobollo le leggente “80 ANNI”, “REPUBBLICA TALIANA” e 2 GIUGNO 1946”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffa “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma

È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

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