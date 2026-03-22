Sabato 28 marzo 2026 inaugurazione di piazza Visconti

I lavori riqualificazione di piazza Visconti a Rho sono terminati, mancano solo piccoli accorgimenti e il 28 marzo 2026 l’area verrà ufficialmente inaugurata, alla presenza del progettista, il paesaggista francese Michel Desvigne, e di tutti i rhodensi che vorranno partecipare.

La giornata di festa prenderà il via alle ore 10.00 con il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale e il Corpo Musicale Santa Cecilia che, partendo da largo Mazzini e dall’inizio di via Madonna, confluiranno davanti al palazzo municipale, dove sarà montato il palco. Davanti ai nuovi pennoni si svolgerà l’alzabandiera, con tre vessilli: quello tricolore italiano, quello europeo e quello del Comune di Rho.

Interverranno il Sindaco Andrea Orlandi, l’assessora Valentina Giro, l’assessore Edoardo Marini e Michel Desvigne, con un ringraziamento particolare a quanti hanno lavorato alla riqualificazione dell’area trasformata da parcheggio asfaltato a luogo di incontro unito a spazi verdi, un luogo di cui i rhodensi stanno imparando a riappropriarsi e che merita cura e rispetto da parte di ogni cittadino.

La fontana lineare che attraversa la piazza permette giochi di luci e colori: dopo il taglio del nastro, sabato 28 marzo i rhodensi potranno ammirare i giochi d’acqua, con getti di diverse altezze. La fontana in versione “lama d’acqua” sarà attivata a partire da sabato 21 marzo, in occasione delle visite guidate del FAI a Palazzo Municipale e Piazza Visconti, con gli studenti del liceo Rebora a fare da ciceroni.

Il 28 marzo la giornata proseguirà con la presenza di trampolieri, con uno spettacolo di bolle di sapone (sul palco alle ore 16.00), con le attrazioni del Vintage Park per adulti e bambini. Una mostra fotografica ricorderà il passato e il periodo degli scavi e della riqualificazione, per accompagnare i cittadini all’utilizzo attuale dell’area, destinata a essere luogo di incontro, gioco, condivisione a disposizione della comunità. Nell’atrio del Palazzo Municipale un video mostrerà la trasformazione affrontata dall’area nel corso degli anni.

Le attività commerciali che si affacciano sulla piazza e sul primo tratto di via Porta Ronca parteciperanno alla festa con i loro dehor.

Nessun passaggio di veicoli sarà possibile sulla piazza, durante l’evento. E’ previsto il divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24.

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